ＳｉｘＴＯＮＥＳが「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、３１日、後７・２０）に白組で出場することが６日、ＮＨＫから発表された。紅白出場は３年ぶり４回目。来年がデビュー６周年で、今回は某所からの生中継で出場。６周年スペシャルメドレーを披露する。２０２０年、デビュー曲「ＩｍｉｔａｔｉｏｎＲａｉｎ」がミリオンヒット。同年、紅白に初出場した。今回の出場に「（来年の）デビュー６周年を記念して、６周年