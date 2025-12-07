「粉雪」「3月9日」などのヒット曲で知られるロックバンド・レミオロメンが12月6日、14年ぶりに活動再開すると発表した。レミオロメンは2003年にデビュー。2005年11月にリリースしたシングル「粉雪」は、沢尻エリカ主演の連続ドラマ「1リットルの涙」（フジテレビ系）の挿入歌に起用されヒットを記録。それに伴い、2004年3月にリリースしたシングル「3月9日」にも注目が集まり、以来、両曲はバンドを代表する曲として、そしてカラ