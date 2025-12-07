巨人の阿部慎之助監督（４６）が６日、都内のホテルで行われた巨人軍ＯＢ会総会・懇親会に出席。王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝らレジェンドの大先輩の前で、６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんにささげる優勝、日本一を誓った。ＯＢからの熱いエールを受け、壇上であいさつ。「前だけを見て突き進みたい」とリーグ３位に終わった今季の反省を糧に立て直す決意を示した。身が引き締まる思いだった。ＯＢ会総