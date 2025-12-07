熊谷とトークショーに参加した阪神・桐敷拓馬投手（２６）は６日、来季も被本塁打０を目指すことを誓った。２３年８月９日・巨人戦（東京ド）で中田翔に２ランを浴びたのを最後に、今季終了まで１３２試合連続被弾ゼロを継続中。「重要な場面で行ったときとか、七回、八回のホームランは相手に流れが行っちゃいますし。流れを相手に渡さないために、そういうところは継続していきたいです」と肝に銘じた。「やっぱり常々、ホー