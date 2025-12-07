◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が５バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算６アンダーでトップと２打差の５位に浮上した。ツアー史上初となる賞金ランク３位からの最終戦逆転キングへ、２０２３年覇