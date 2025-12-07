野球教室「サンリオベースボールアカデミー」が６日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、日本ハム、巨人、中日で活躍し、今季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）がトークショーを行った。今後、球界で指導者や監督になることについて聞かれると「それはないかな。楽しくなさそう」と否定。「１軍の指導者はすごく難しいと思う。やるとしたら、２軍のコーチくらいがちょうどいい。育成という意味でやり