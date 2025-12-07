中日から育成ドラフト１位で指名された白樺学園出身のオイシックス・牧野憲伸投手（２６）が、早期の支配下登録を誓った。５日には、母校で開催された報告会と祝賀会に出席。同校出身のロッテ・河村説人投手（２８）、オリックス・片山楽生投手（２３）とも顔を合わせて地元でリフレッシュし、来年の本格始動に向けて心を新たにした。幾多の試練を乗り越え、ＮＰＢ入り“ラスト”チャンスをつかみ取った牧野が、最高峰の舞台に