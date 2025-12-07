芝クッション値9.7＝標準※土曜午前6時30分含水率＝芝G前11.6％、4角12.1％ダートG前4.6％、4角4.0％※土曜午前5時30分。野芝および洋芝とも生育は順調で全体的に良好な状態。前に行った馬は簡単には止まらない。ダートは乾燥しており、パワーが求められる。