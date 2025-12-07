芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.6％、4角12.5％ダートG前2.6％、4角2.4％※土曜午前5時30分。芝の生育は順調で開幕週らしく全体的に良好。セオリー通り先行馬が有利の見立て。ダートは乾燥してパサパサ。差し馬にもチャンスあり。