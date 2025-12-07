芝クッション値10.1＝やや硬め※土曜午前8時含水率＝芝G前10.9％、4角10.4％ダートG前1.1％、4角1.4％※土曜午前5時。開幕週で芝は全体的に良好な状態。コースロスの少ないインが有利になりそうだ。ダートはパサパサに乾いており、パワーが求められる。