阪神の才木浩人投手（２７）が６日、母校の須磨翔風高で行われた「第１回福・才木・安田旗ジュニア少年少女選手権大会」の決勝戦を観戦した。約１年ぶりに恩師の中尾修監督（６０）とも再会し、?沢村賞?２年連続最優秀防御率を来季の２大指令として課された。少年少女に「楽しむこと」の大切さを説いた右腕が、夢を与えるために恩師の指令に応える。決勝戦を前に、才木が野球少年少女へ「楽しんでほしい」と指令した数分後、