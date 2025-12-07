1番人気クロミナンスは3着。道中は中団後方のインでじっと体力を温存。直線勝負に懸けたが、スローペースで凝縮した馬群はなかなかほどけず。メンバー中最速の上がり3F33秒5を使ったが、インで加速を待たされたロスが痛かった。ルメールは「残念だった。今日はペースが遅かった。直線まで手応えは良かったがスペースがなく、最後は差を詰めたけど仕方がなかった」と肩を落とした。