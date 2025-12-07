2着は5番人気マイネルカンパーナ。勝ち馬と馬体を併せながら脚を伸ばしたが、最後はわずか0秒1差に屈した。これが重賞初連対となったが、青木師は痛恨の表情。「本当に悔しい。最後は重量の差もあったかもしれない。それでも長距離適性は示してくれた。賞金を加算できたのも大きいし、来年春に待つ大舞台に向けてまた頑張っていきたい」と来春の飛躍を誓った。