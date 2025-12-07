阪神・佐藤輝明内野手（２６）が６日、大阪の「ＹＥＳＴＨＥＡＴＥＲ」で行われたトークイベント「ＤＵＧＯＵＴ」に才木浩人投手（２７）とともに登場し、来季の目標に２年連続４０本以上での本塁打王タイトルを目指すことを宣言。球団日本選手では初となる偉業に挑む。打撃２冠のリーグＭＶＰとして高いハードルを設定した。女性虎党から来季の目標を聞かれた佐藤輝は迷うことなく即答。「優勝はもちろんなんですけど、やっ