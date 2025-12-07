オリックスの岸田監督が「ガム継続」を宣言した。「阪急・オリックスOB総会」に出席し、壇上で山田久志OB会長から「途中から失速して、岸田監督のガムを食べる激しさが増してきた」と指摘されて苦笑い。リラックス目的で選手時代からかみ続けており、「（自分では）分からないですけど、増しているんでしょうね。かみ続けます」と宣言した。OB総会では就任1年目の3位を報告。「来年は、いい報告ができるように頑張ります」と来