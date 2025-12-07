▼2着センツブラッド（坂井）前回よりも具合が良かったし、（その前回より）いいイメージで競馬ができました。▼3着マテンロウレオ（横山典）気難しいね。ちゃんと走れば勝てる馬なんだけどね。▼4着グランヴィノス（川田）勝ち馬を見ながら最後はこれだけ突き放されたので。今日できる精いっぱいの走りでした。▼5着ニホンピロキーフ（田口）ためて最後に脚を使う形でしたが3、4角で（ハミを）かんだ分、最後に脚が上がっ