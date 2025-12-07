阪神の高寺望夢内野手（２３）が６日、甲子園で開催された中学生硬式野球「タイガースカップ」の表彰式にプレゼンターとして出席。初めて参加するハワイ優勝旅行に、野球道具を持参することを明かした。「バット、グラブ、ボール。トレーニングできると聞いているので。選手もいるし、何とかなるかなと思って。やれることはやっておきたい」今季ブレークの兆しを見せた男は、常夏の島でも野球が頭から離れることはない。「振