ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が6日、都内で映画「夢と創造の果てにジョン・レノン最後の詩」のトークイベントに登壇した。ジョン・レノンの最後の10年間を描いたドキュメンタリーで「近年見たビートルズ関連のドキュメンタリーで一番面白かった」と太鼓判。ジョンに関するトークを展開していると、司会から「ちょっとお時間が…」とタイムアップの宣告が。それでも「1分、1分！」と延長を懇願し、ジョンが住