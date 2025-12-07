「第４８回阪急オリックスＯＢ総会」が６日、芦屋市内のホテルで開催され、現役通算２８４勝の山田久志ＯＢ会長（７７）が岸田護監督（４４）へ強烈ゲキ。チームが不調だと指揮官のガムをかむスピードが上がることに触れ、来季はかむ速度の変わらない好調続きの戦いを期待した。ＯＢ総会のあいさつ。山田会長がシーズン途中から失速した今季のチームを振り返りながら「岸田監督のガムをかむ激しさがだんだんと増えてきまして