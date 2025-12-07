オリックス・山崎が「オリメン1位奪還」を掲げた。女性ファン向けの球団恒例企画「オリメン投票」で23年から2年連続1位。だが「3連覇したら殿堂入り」と宣言して迎えた今季は広岡、宮城の後塵（こうじん）を拝して3位に終わった。「（殿堂入りを）宣言していきなり3位なのはめっちゃ恥ずかしいですよ…（笑い）。壁は高いですけど、頑張って乗り越えられるように。ランキングを取れるってことは活躍するということなんで、一緒