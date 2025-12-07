巨人は６日、都内のホテルでＯＢ総会を開き、総会後の懇親会であいさつに立った阿部慎之助監督（４６）は周囲の雑音をも受け止め、信念を貫き通して来季の日本一奪回を果たす覚悟を名だたるＯＢの前で誓った。今季は阪神に独走を許してのＶ逸。リーグ３位に終わり「非常に悔しい思いをさせてしまった責任を重く感じている」と話した阿部監督。「いろいろとマスコミにたたかれ、時にはイラッとすることもある」と正直な気持ちも