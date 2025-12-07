ＤｅＮＡは６日、横浜市内で新入団発表を行い、ファン９１８人を前に初お披露目された。ドラフト２位・島田舜也投手（２２）＝東洋大＝は、呼んでほしい「ハマの○○」をフリップに書く恒例企画で、「ハマのモアイ」とアピール。「顔が似ていることから選んだのと、モアイは世界的にも有名なもの」と広く知られた存在となることを願った。１８５センチ、９５キロの恵まれた身体から最速１５５キロを投げ下ろす右の本格派。「小