高市内閣の閣僚の資産が12月5日に公開されました。平均はおよそ6641万円でした。最も資産が多かったのは小泉防衛大臣で、家族の分も含めた資産は2億7248万円でした。【写真を見る】【高市内閣 閣僚の資産額一覧】閣僚19人の平均資産は6641万円 小泉防衛大臣がトップで高市総理は3206万円で10番目＜全閣僚公開＞政府が公開した高市内閣の閣僚ら19人の保有資産です。◆「高市早苗」内閣 公開された閣僚の資産閣僚の資産公開は普通預