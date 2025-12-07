プレミアリーグ 25/26の第15節 リーズとリバプールの試合が、12月7日02:30にエランド・ロードにて行われた。 リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリア