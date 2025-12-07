ラ・リーガ 25/26の第15節 ベティスとバルセロナの試合が、12月7日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ルーニー・バルドグジ