現地12月６日に開催されたラ・リーガの第15節で、久保建英が所属する10位のレアル・ソシエダが、14位アラベスとアウェーで対戦。前半アディショナルタイムにPKで被弾し、０−１で敗れた。チーム全体が低調だったなか、４−３―３の右ウイングが先発した久保も前半はなかなかボールに触れず、見せ場を作り出せない。本領を発揮できないまま、78分で交代となった。現地メディアの評価も手厳しい。ソシエダの地元紙『Noticias d