周知の通り、現地12月５日、北中米ワールドカップ組分け抽選会が実施され、グループステージの対戦カードが決定した。ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組になった。同じくポット２の韓国はグループAで、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同居した