アメリカは守ってくれない台湾で拡がる「疑米論」アメリカのトランプ大統領（以降、敬称略）が12月2日、台湾との関係強化につながる台湾保証実行法案に署名し、法律が成立した。法律には「交流を強化する」とは書かれていないものの、台湾では、早くも「アメリカと台湾との公的な接触の機会が増えるのでは」との期待感が拡がっている。一方、「寝耳に水」だった中国外務省は、高市早苗首相が国会での答弁で「存立危機事態」に