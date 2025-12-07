中京9R・こうやまき賞は、好位外めで追走した4番人気クールデイトナ（牡＝宮地、父フォーウィールドライブ）が直線、グイグイ伸びて前を捉えた。吉村は「いい内容でした。マイルはピッタリだと思います」と充実の表情。宮地師は「以前は男馬にしては体がきゃしゃに見えたけど、ボリュームが出てきました。（今後も）マイル路線になると思います」と成長に目を細めた。