阪神9R・さざんか賞は、好位の内を追走した1番人気フォーゲル（牡＝斉藤崇、父アルアイン）が逃げたトップアタックを捉え、未勝利に続く連勝を飾った。西村淳は「道中エキサイトするところがあってロスの多い競馬だったが、馬の状態が良かった。関係者に感謝しています」とかみしめた。中9週のローテで1勝クラスをクリア。斉藤崇師は「スタートが良く、ジョッキーが上手に乗ってくれた。状態を見てクリスマスローズS（20日、中