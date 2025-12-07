阪神5R・新馬戦（芝2000メートル）は、2番人気エルハーベン（牡＝藤岡、父モーリス）が逃げ切り勝ち。スタートからハナを奪って先導。直線入り口で並びかけられたが最後は突き放した。高杉は「調教の感触も良く、勝ち切ってくれました」と安堵しながらも「次のレースに向けては課題もたくさん」と将来性を認める分、辛口だった。同厩の半姉に17年阪神JF、18年オークスでいずれも2着のリリーノーブル。今後の成長、活躍が期待さ