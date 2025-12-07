阪神6R・新馬戦（ダート1200メートル）は、2番人気の米国産馬エルル（牝＝小崎）が好発からしぶとく逃げ粘った。父ヤウポンの産駒は10月25日の東京新馬戦を勝ったジャレッドに続き2頭目のJRA勝ち上がり。菱田は「1週前追いに乗っていいイメージを持って臨んだ。いい走りだった」と高評価。小崎師は「OBSマーチセールで7万ドルで購入。来年だとヤウポン産駒はもう買えないかも」と北米で活躍馬を量産する新種牡馬の“先物買い”