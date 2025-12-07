中国工程院の院士である北京大学の董爾丹教授と同じく北京大学の曾毅教授、姚堯研究員が筆頭となったチームが華中科技大学、大阪大学、香港大学などのチームと共同で、中国の高齢者1万1000人以上を対象に13年間に及び行った追跡調査を分析したところ、女性は寿命が延びているものの、寝たきりなどの原因から体の自由がきかない期間も男性より長いことが分かった。関連の研究結果は国際学術誌「TheLancetPublicHealth」に掲載された