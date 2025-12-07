スピードスケートW杯第3戦が5日にオランダ・ヘーレンフェインで開幕し、女子1000メートルの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分14秒29で2位に入った。同種目で今季初の表彰台。山田梨央（直富商事）は7位、吉田雪乃（寿広）は9位。男子1500メートルは山田和哉（ウェルネット）が1分45秒90で15位、野々村太陽（博慈会）は最下位の20位だった。