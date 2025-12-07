SVリーグ8位の東レ静岡は6日、沼津市・香陵アリーナで2位のサントリーにストレートで敗れ、暫定順位を9位に落とした。“下克上”の期待を抱かせたのは第1セット序盤の4―1までだった。6連続失点で逆転されて以降、第3セットまで一瞬背中は見えてもすぐに突き放されてしまう。順位通り力の違いを見せつけられた。途中出場ながら2桁のスパイク13本を打って、チームトップのアタック決定率46・2％をマークしたOH山田は「完敗。