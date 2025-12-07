刑事裁判をやり直す再審は、無実の罪を着せられた人を救済する最終手段である。その原点を踏まえて、実効性の高い制度に改めるべきだ。法制審議会が、再審制度の見直しを議論している。刑事訴訟法には、審理の進め方の規定がほとんどないため、証拠が十分に開示されず、審理の長期化につながっているからだ。１９６６年の静岡県一家殺害事件では、逮捕された袴田巌さんの再審無罪が確定するまで５８年もかかった。８６年に福