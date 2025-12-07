東南アジアや南アジアが豪雨に見舞われ、甚大な被害が出ている。各国政府は救援・捜索活動に全力を挙げてほしい。インドネシアとタイ、スリランカの３か国で１１月以降、豪雨による洪水や土砂崩れが相次いだ。死者は３か国で計１６００人を超え、数百人が行方不明になっている。自然の猛威がもたらした被害の大きさに慄然（りつぜん）とする。最大の人的被害が出ているインドネシア西部スマトラ島では８９０人以上が死亡し、