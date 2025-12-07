来年6月11日に開幕する26年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会が行われ、FIFAランク18位の日本はF組に入り、同7位のオランダ、同40位のチュニジア、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによる欧州プレーオフ（PO）B組の勝者との対戦が決まった。1次リーグの会場は酷暑の4都市で暑熱対策は必須。決勝トーナメント（T）1回戦でも強豪との激突が必至の厳しい組み合わせで、目標の優勝へ、いばらの道を進むことになった