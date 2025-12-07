【出走取消】▽12R…ラトルシェ、ソルレース（ともに左前肢ハ行）【競走除外】▽12R…トウカイエルデ（枠内駐立不良突進、発馬機内で転倒し右前肢ハ行）【競走中止】▽1R…マリンディーゼル（3角＝左第1指関節脱臼）▽5R…マイネルラズライト（決勝線手前＝左第1指関節開放性脱臼）▽8R…フームスムート（2周目2号障害いけ垣着地時につまずき騎手が落馬）▽9R…アメテュストス（3角＝異常歩様）【過怠金】▽8R…坂口3万円