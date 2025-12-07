政府は、不当に安い価格で輸出される製品に課す反ダンピング（不当廉売）関税について、第三国を経由した迂回（うかい）輸出も対象とする方向で調整に入った。２０２６年度税制改正に盛り込む方針だ。過剰生産を続ける中国などを念頭に、安価な製品の流入を防ぐ狙いがある。反ダンピング関税は、相手国が国内価格より不当に安い価格で輸出していた場合、その差額を関税として課す制度。世界貿易機関（ＷＴＯ）が低価格製品の流