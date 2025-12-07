新潟アルビレックスBBは6日、ホームで八王子に78―66で勝利し、今季4度目の2連勝を決めた。14勝7敗として4位に浮上した鵜沢潤監督は「前半は狙い通りにやれたが、3Qに相手の3点シュートが入り出したところでバタついた」と反省を忘れなかった。第2Q終了時点で43―28も、第3Qに反撃され、第4Q残り8分18秒には58―56と2点差まで詰められた。何とか一丸で集中を保ち、PG五十嵐の3点シュートなどで逃げ切った。勝利の立役者は4本