昨年１０月に千葉県市川市で起きた強盗事件に関与したとして、指示役の男４人が逮捕された事件で、男らが昨年５月下旬にＳＮＳ上でグループチャットを作り、実行役の候補者について話し合っていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁など４都県警の合同捜査本部は、男らが一連の闇バイト強盗事件が始まる約３か月前から事件を計画していたとみている。強盗致傷などの容疑で逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳の福