警察庁は7日、2000年の大みそかに東京都世田谷区の住宅で宮沢みきおさん＝当時（44）＝一家4人が殺害されているのが見つかった事件など、未解決4事件について公的懸賞金（捜査特別報奨金）の受付期間を来年12月まで1年間延長することを決めた。上限は原則300万円で、解決に結びつく情報の提供者に支払う。世田谷一家殺害事件は18回目の延長。有志による1700万円の私的懸賞金もある。他の3事件は、07年1月に京都市左京区で発