俳優佐野勇斗（27）がテレビ朝日の木曜ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（1月8日開始、木曜午後9時）に出演することが6日、分かった。財務省のスーパーエリートとして悪徳脱税者を成敗する。同作は「税務調査最後のとりで」と呼ばれる国税局の資料調査課内の部署「複雑国税事案処理室」が舞台となり、佐野は東大卒で情報処理と計算能力に優れたスペシャリスト、笹野耕一を演じる。「難しい専門用語も多い。ひと