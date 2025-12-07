オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が６日、「オリメン奪還」を宣言した！？大阪・門真市内でコラントッテ社主催のイベントに参加し、オフシーズンならではのファンとの交流を満喫。「こうやって来てくださる方もいるし、それを見ているとやっぱり、自分ももっと１軍で投げて活躍しないと」と決意を新たにし、毎年恒例のあの企画にも言及した。２８試合の登板に終わった今季、女性ファンが推しを選ぶ「オリメン投票」では２