◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊待ち焦がれていた瞬間だった。涙で目を赤く充血させた植田が、シャーレを空高く掲げた。２０１６年以来、９季ぶりの歓喜。植田が「鹿島が１番だ！」と叫べば、鬼木監督も「鹿島、最高！」と声を張り上