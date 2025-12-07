◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、１４６・９８点、合計２２０・８９点で日本勢最上位の銀メダルを獲得した。ＳＰ５位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が合計２１８・８０点で３位。日本勢上位２人が来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表に前