田中碧は前節のチェルシー戦でプレミア初ゴールを記録したイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは現地時間12月6日、リーグ第15節でリバプール戦と対戦。リーズの日本代表MF田中碧がプレミアでは自身初となる2試合連続ゴールをマークし、3-3の劇的ドローに持ち込んだ。試合は後半3分、5分にFWウーゴ・エキティケが連続ゴールを決めてリバプールが2点をリードする展開に。田中は後半20分から途中出場すると、中盤