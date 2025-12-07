◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）５打差６位で出た２０２４年賞金王の金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が４バーディー、１ボギーの６７と伸ばし、通算５アンダーで６位。首位との差を２打縮めた。大会開幕前日（３日）に結婚を公表後、初めてプロゴルファーの妻・吉本ここね（２