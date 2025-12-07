オリックス・岸田護監督（４４）が６日、来季の「ガム継続」を宣言した！？兵庫・芦屋市内のホテルで「第４８回阪急・オリックスＯＢ総会」に出席し、就任１年目を３位で終えたことを報告。山田久志ＯＢ会長（７７）には「（シーズン）途中からちょっと失速し、岸田監督のガムを食べる激しさがだんだん増してきました（笑）」と“指摘”され、タジタジの様子を見せた。「イジられましたね…（笑）。（かむ速度は）上がってい